Koppel opgelicht door ‘valse’ loodgieters: “200 euro betaald voor controle die nooit plaatsvond” Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

12u08 0 Buggenhout Voor het onderhoud van hun gasketel kregen Wim Jappens en zijn vrouw onlangs een neploodgieter van de firma Ecothermique over de vloer. “Na controle achteraf bleek dat er niets was gebeurd en we ontvingen ook geen verplicht attest.”

Wim wil andere mensen uit de regio waarschuwen voor de praktijken van de oplichters. “Mijn vrouw ging via het internet op zoek naar een loodgieter voor het onderhoud van onze gasketel. Al snel vond ze een loodgieter uit Lebbeke die snel beschikbaar was”, doet hij zijn verhaal.

Maar toen liep het mis. “Bij het binnenkomen was hij nog gemoedelijk en praatte hij over koetjes en kalfjes, maar hij sprak wel amper Frans. Achteraf belde mijn echtgenote mij op om te zeggen dat de man had aangedrongen om meteen 200 euro te betalen.”

Straf dat die mannen gewoon hun gang kunnen blijven gaan. Door ons verhaal te doen, hoop ik dat we mensen kunnen waarschuwen zodat ze zeker niet met hen in zee gaan Wim Jappens

Toen had Wim in de gaten dat er iets niet pluis was. “Bij een vorige controle door een andere loodgieter hadden we slechts de helft van dat bedrag moeten betalen en ontvingen we een certificaat. Ik informeerde bij mijn vrouw ook naar het materiaal dat die zogezegde loodgieter mee had en daaruit kon ik al afleiden dat de controle van de gasketel nooit had plaatsgevonden.”

Zoektocht op internet

Hij startte een zoektocht op het internet. “Al snel bleek dat we met oplichters te maken hadden. We ontdekten dat de firma Ecothermique meerdere vaste telefoonnummers en websites had en zogezegd steeds regionaal verankerd was van Lebbeke tot Mechelen en Gent, vaak onder de naam van loodgieterij Pieters of Janssens.”

In een artikel van onze zusterkrant De Morgen werden de wanpraktijken van de firma eerder al uit de doeken gedaan. Daarin getuigen verschillende mensen dat ze honderden euro’s betaalden voor reparaties van lekken of verstoppingen die eigenlijk nooit plaatsvonden. Ook op de website van consumentenorganisatie Test Aankoop staan tientallen klachten over de firma. Verschillende mensen maken er gewag van het aanrekenen van hoge bedragen voor herstellingen die niet of niet correct zijn uitgevoerd en over intimidatie om onmiddellijk te betalen.

Telefoon dichtgesmeten

“Na het debacle heb ik nog contact opgenomen met de firma. Eerst moest ik na het weekend terugbellen omdat er zogezegd niemand beschikbaar was. Daarna werd de telefoon gewoon telkens dichtgesmeten”, vertelt Wim. Veel hoop heeft hij niet dat hij zijn geld ooit nog terugziet. “Al vind ik het wel straf dat die mannen gewoon hun gang kunnen blijven gaan. Door ons verhaal te doen, hoop ik dat we mensen kunnen waarschuwen zodat ze zeker niet met hen in zee gaan.”