Koninklijk Harmonieorkest brengt eindejaarsconcert Nele Dooms

16 december 2019

16u45 1

Het Koninklijk Harmonieorkest Met Moed Vooruit van Opdorp brengt op zaterdag 21 december een eindejaarsconcert. Dat krijgt de naam ‘Pure Harmony II’. Een aantal solisten uit het orkest zullen samen met de orkestmuzikanten een gevarieerd programma brengen van solistisch instrumentaal werk en puur orkestwerk. De harmonie staat onder leiding van dirigent Stijn De Raes. Met Moed Vooruit uit Opdorp staat overigens voor een feestjaar. In 2020 zal de muziekmaatschappij haar 160-jarig bestaan vieren. De harmonie bereikte de jongste jaren een steeds hoger niveau. Onder leiding van haar huidige dirigent Stijn De Raes sleepte het een klassering in eerste afdeling tijdens de Provinciale Muziektoernooien in de wacht en werd het tijdens een recente evaluatie geklasseerd in de afdeling ‘uitmuntendheid’. Het eindejaarsconcert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 14 euro aan de kassa. Info en reservatie: www.metmoedvooruitopdorp.be.