Kleutertjes Sprinkhaantje laten traditie niet verloren gaan en zingen Driekoningen van klas tot klas

06 januari 2020



Het is vandaag 6 januari, Driekoningen, en dan wil de traditie dat kinderen, verkleed als de koningen die het kindje Jezus gingen bezoeken, van deur tot deur trekken en liedjes zingen. Bij gemeentelijke basisschool ‘t Sprinkhaantje weten ze nog precies wat Driekoningen is en dat lieten de kleutertjes zeker merken. Getooid in de meest prachtige gewaden en kronen op het hoofd, trokken zij de hele school rond om in elke klas liedjes te gaan zingen. Ook het schoolsecretariaat en het bureel van directeur Koen Robberechts sloegen de kinderen daarbij niet over. Het werd er erg krap met alle kleutertjes binnen, maar dat lieten ze niet aan hun hartje komen. De kinderen zongen uit volle borst om de traditie levend te houden.