Kleine geschiedenis van een grootse bosgemeente: Buggenhout blikt terug op verleden in nieuw stripverhaal ‘Het Spook van de Pastorie’ speelt ook toeristische troeven van dorp uit Nele Dooms

31 januari 2020

10u16 0 Buggenhout Een nieuwe strip moet het verleden en de toeristische troeven van Buggenhout in de kijker zetten. De tekeningen zijn volop in de maak, maar voorlopig nog in het grootste geheim. Wel is duidelijk dat de strip ‘Het Spook van de Pastorie’ tegen eind april klaar moet zijn. “Op deze manier maken we het cultureel erfgoed van onze mooie gemeente op een vernieuwende en educatieve manier heel toegankelijk voor ene breed publiek”, zegt schepen van Toerisme Geert Mannaert.

Bedenker van het initiatief om een strip over Buggenhout te laten maken, is Jozef ‘Jef’ Aerts. Hij was jaren geleden al stuwende kracht achter het stripverhaal ‘Het Geheim van de Boskapel’. “Die strip werd in 2004 uitgebracht naar aanleiding van het vijfhonderdjarig bestaan van de Boskapel in Buggenhout”, zegt hij. “Het initiatief werd een groot succes en de strip werd door jong en oud verslonden. Ik liep al lang rond met het idee dat hier een vervolg op moest komen. Deze keer niet over de Boskapel alleen, maar over heel ons Buggenhout. Bij schepen Geert Mannaert vond ik het nodige enthousiasme om hier een daadwerkelijk nieuw project van te maken.”

Geen droog geschiedenisboek

Mannaert (CD&V) ziet in de nieuwe strip een manier om het erfgoed dat in Buggenhout rijkelijk aanwezig is en bijkomende toeristische troeven in de kijker te zetten. “Meer dan met een droog geschiedenisboek kunnen we met een strip en veel groter publiek bereiken”, zegt hij. “Onze gemeente in de kijker zetten, ook voor mensen buiten Buggenhout, kan zo op een toegankelijke manier. Alle deelgemeenten en parochies van Buggenhout komen met hun eigen geschiedenis en markante plekken aan bod. De strip toont kleurrijke en mooie plekken in onze bosgemeente en belicht folklore.”

Ons vorig stripverhaal, ‘Het Geheim van de Boskapel’, was een enorm succes en werd door jong en oud verslonden. Ik liep al lang rond met het idee dat hier een vervolg op moest komen Jozef Aerts

Professioneel tekenaar Marc Daniels, die ook ‘Het Geheim van de Boskapel’ voor zijn rekening nam, is volop aan de slag om de strip vorm te geven. Daarvoor bracht hij een uitgebreid bezoek aan de gemeente en kreeg hij allerlei informatie en documentatie, onder andere afkomstig van Heemkring Ter Palen. De tekeningen die hij al heeft, houdt hij echter liever nog wat geheim. Die primeur is voor als de strip helemaal af is.

De reus van Opstal

“Het verhaal start in de pastorie van Buggenhout-centrum”, verklapt Mannaert wel. “Als hoofdfiguren Maria en Jaas, geïnspireerd op de reus van Opstal, het gebouw bezoeken, komt er een spook uit een verborgen ruimte. Ze krijgen het Spook van de Pastorie alleen maar weg als ze uit elke parochie iets kostbaars halen en Buggenhout bos weer groot genoeg wordt. Op die manier trekken ze heel Buggenhout rond.”

De strip moet klaar zijn tegen eind april. Op 8 mei zal een officiële voorstelling plaatsvinden. Er worden 2.000 exemplaren gedrukt van het verhaal met soft cover, aan 10 euro per stuk. Van een luxe-uitgave met harde kaft, gesigneerd en genummerd, komen er 250 exemplaren, aan 20 euro per stuk. Wie al wil reserveren, kan dat via aertsjozef57@skynet.be of geert.mannaert@buggenhout.be.