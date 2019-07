Klaverveld onder de loep: Groenere invulling nodig Nele Dooms

12 juli 2019

13u49 4 Buggenhout Het Klaverveld in Buggenhout zal een groenere invulling krijgen. Het gemeentebestuur zal hiervoor samenwerken met de verschillende zorginstellingen die hier hun thuis hebben en het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Het is vooral de parking aan het Klaverveld die in erg slechte staat verkeert en aanleiding is van plannen om de site een opknapbeurt te geven. De toplaag van de parking ligt bezaaid met grote en kleine putten en geeft een trootseloze aanblik. Het gemeentebestuur wil echter de heraanleg van deze parking aangrijpen om de hele zone van het Klaverveld aan te pakken. Dat moet gepaard gaan met een serieuze vergroening.

“Het Klaverveld is een onderwijs- en zorgcampus, die veel passage kent”, zegt gemeenteraadslid Bea Van den Brock (CD&V), ook directeur bij de vzw Eindelijk die aan het Klaverveld zijn therapeutische dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel heeft. “De aanblik is echter triest, grijs en eentonig. In overleg met het Regionaal Landschap Schelde-Durme kan dit een veel mooiere site worden, die parkeren en ontmoeten met elkaar combineert. Meer groen kan bovendien voor een verbinding tussen de verschillende instellingen zorgen en speelmogelijkheden en een motorisch parcours voor cliënten aanbieden. Een onderzoek daarrond is volop bezig.”