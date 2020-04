Kisten gevuld met hout vatten vuur na slijpwerken Koen Baten

25 april 2020

15u46 0 Buggenhout In de Akkerstraat in Opdorp heeft de brandweer van Buggenhout deze middag een brand geblust na slijpwerken. Enkele personen waren er aan het slijpen toen de gensters over gingen op een lading hout die gestapeld stond in kisten.

De brand ontstond omstreeks 14.30 uur. Door de droogte van het hout gingen de gensters over in een brand die zich snel kon verspreiden. De brandweer werd verwittigd en bij aankomst stonden al zes houten kisten in brand. “We hebben dan de zes kisten verplaatst met een vorkheftruck”, vertelt Francois van der Vreken van de brandweer. “Daarna hebben we het hout open gelegd om de brand zo te blussen", klinkt het. “Gelukkig waren er mensen aanwezig die het vuur hebben opgemerkt anders kon de schade wel eens veel groter zijn.”

De brandweer bleef nog een tijd aanwezig om na te blussen en er zeker van te zijn dat al het hout gedoofd was. Er raakte niemand gewond en het bedrijf zelf liep gelukkig geen schade op.