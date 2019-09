Kinderhappening in kleuterschooltje Nele Dooms

19 september 2019

Het Kleuterschooltje van de Briel, een afdeling van de basisschool Sint-Vincentius van Buggenhout, organiseert op zaterdag 21 september een Kinderhappening. De organisatoren beloven een namiddag vol plezier. Dat gebeurt in samenwerking met reizend speeltheater Kip van Troje. Ook de Cirkids komen langs en er is theater van de Suikerpoppenfee. Voor alle bezoekers zijn er hapjes en drankjes. De kinderhappening start om 14 uur en duurt tot 17 uur. Iedereen is welkom. De kleuterschool Briel bevindt zich aan Kuitelgem 20 in Buggenhout. Info: 052/33.30.40 of via vbs.buggenhout@vincentrum.be.