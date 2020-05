Kerkstraat tijdelijk éénrichting tot eind september Nele Dooms

27 mei 2020

18u16 0 Buggenhout In de Kerkstraat in Buggenhout geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. Dat is ingevoerd naar aanleiding van bouwwerken in de straat.

Ter hoogte van huisnummer 117 zijn werken aan de gang. Omdat hier een bouwkraan geplaatst wordt, die deels de rijweg inneemt, neemt het gemeentebestuur extra verkeersmaatregelen om de situatie veilig te houden. De kraan blijft staan tot 30 september 2020.

Hierdoor wordt de Kerkstraat afgesloten in één rijrichting gedurende de komende maanden. Het verkeer dat van het station in de richting van de Kasteelstraat rijdt, kan gewoon passeren ter hoogte van de werf. Chauffeurs die van de Kasteelstraat of de Hanenstraat komen, moeten een omleiding volgen via de Maalderijstraat, de Pastorijstraat en de Spoorwegstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen passeren. De handelaars blijven gedurende deze periode bereikbaar.