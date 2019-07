Kerkstraat tijdelijk afgesloten Nele Dooms

10 juli 2019

14u39 4

De Kerkstraat in Buggenhout wordt tijdelijk afgesloten. Dat gebeurt op donderdag 11 juli. Aanleiding zijn werken ter hoogte van huisnummer 8. Daar moet beton worden gestort. Hiervoor wordt de weg verkeersvrij. De Kerkstraat zal afgesloten zijn in één rijrichting van 4 uur ‘s morgens tot 8 uur. Bestuurders die uit de richting van Opdorp komen, moeten een wegomlegging volgen. Er is een omleiding uitgestippeld via het Weiveld.