Kerkstraat afgesloten voor betonwerken Nele Dooms

30 oktober 2019

15u41 1

De Kerkstraat in Buggenhout zal op donderdag 31 oktober afgesloten zijn voor het verkeer. Er wordt die dag ter hoogte van huisnummer 8 beton gestort. Hiervoor zal de rijbaan in één rijrichting afgesloten worden. Het verkeer dat vanuit het centrum komt, zal kunnen passeren ter hoogte van de werfzone. Bestuurders die richting het centrum rijden, zullen een wegomlegging moet volgen. Die is uitgestippeld via het Weiveld.