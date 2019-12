Kerkje Briel mag dan toch nog zes maanden langer open blijven Nele Dooms

23 december 2019

18u29 5 Buggenhout Goed nieuws voor de parochianen van den Briel, op de grens van Buggenhout en Dendermonde. Het kerkje zal dan toch nog zes maanden langer open mogen blijven.

Het nieuws komt er nadat parochianen een petitie met enkele honderden handtekeningen stuurden naar het Bisdom in Gent. Daarmee vroegen ze om de kerk te behouden. Eerder hadden ze immers vernomen dat het kerkje moest sluiten omdat pastoor André Van Duyse 75 jaar geworden was en daardoor verplicht op rust moest. Na het protest van de parochianen kwam kort daarop bericht van het bisdom over nieuwe regelingen in het dekenaat Dendermonde, waartoe ook den Briel behoort: de huidige deken Johan Mattheys werd vanaf 1 januari 2020 benoemd tot pastoor van den Briel, de Sint-Ursmarusparochie in Baasrode en Vlassenbroek.

Ook het Buggenhoutse gemeentebestuur schreef daarop nog een brief naar het bisdom om te protesteren tegen de gang van zaken. Daar hebben ze nu goed nieuws gekregen. Het bisdom liet weten dat de kerk van den Briel nog zes maanden langer mag open blijven. “Deken Mattheys wordt er vanaf 1 januari wel pastoor, maar pastoor Van Duyse zal toch in functie mogen blijven”, weet schepen Geert Hermans (CD&V). “Ik ben heel blij dat de kerk Briel langer mag open blijven. De petitie van de parochianen, de brief van het schepencollege en van de gemeenteraad hebben dan toch voorlopig hun vruchten afgeworpen.”

Concreet betekent dit dat de misvieringen op zaterdagavond 17 uur blijven doorlopen. Ook alle andere vieringen kunnen blijven doorgaan. Alleen de zondagsmis verdwijnt. Ook in de parochies van Baasrode en Vlassenbroek zullen de huidige pastoors De Craene en Van den Berge overigens nog zes maanden mogen aanblijven.