Keisdrupper keert maandag terug naar Dries Nele Dooms

21 februari 2020

11u23 0 Buggenhout De Keisdrupper van Opdorp zal aanstaande maandag opnieuw op zijn vertrouwde plek, op de kleine rotonde aan de Dries in Opdorp, staan. De voorbije weken onderging het standbeeld herstellingswerken. Het was immers in december beschadigd geraakt.

Hoe het precies gebeurde, is niet duidelijk, maar plots was de hand van het beeld afgekrakt. Daarmee was ook de stok waar de kaaszak aanhangt, afgevallen. Eric Van Riet uit Opstal, voorzitter van de Buggenhoutse Kunstraad, nam het werk mee naar zijn atelier om het te herstellen. Van Riet gaf het kunstwerk, ooit gemaakt door kunstenaar Jan Van Hove, in de zomer van 2018 ook al eens een volledige opknapbeurt. Het polyester waarmee het beeld gemaakt werd, vertoonde toen verschillende gaten. Van Riet herstelde het in zijn atelier en vervolgens werd het weer op de rotonde gezet. Voor de nieuwe herstellingswerken moest het weer even van zijn sokkel verdwijnen. Maar vanaf volgende week zal de Keisdrupper dus weer op zijn vertrouwde stek te spotten vallen.

Het standbeeld is geïnspireerd op de spotnaam van de Opdorpenaars. Zij worden sinds mensenheugenis ‘Keisdruppers’ genoemd. De naam verwijst naar de productie van platte kaas in Opdorp indertijd. Botermelk belandde in een dichtgeknoopte handdoek of een laken. Na het uitdruppen bleef platte kaas over. Het standbeeld heeft dan ook niet voor niets een kaaszak over de schouder.