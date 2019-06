Kapitein Wouter Van Den Broeck wordt nieuwe zonecommandant bij brandweerzone Oost Koen Baten

27 juni 2019

11u02 23 Buggenhout Vanaf 1 september 2019 wordt kapitein Wouter Van Den Broeck de nieuwe zonecommandant in de brandweerzone Oost. Huidig zonecommandant, Majoor Jos Dauwe gaat met pensioen en geeft de fakkel door aan Van Den Broeck.

Van Den Broeck is op dit moment postoverste bij de post Buggenhout en verving er in 2015 Kapitein Mario De Neef als leidinggevende. Hij zal het mandaat als zonecommandant opnemen voor de komende zes jaar.

Wouter Van Den Broeck is al sinds 1992 vrijwilliger bij de Zone Oost. De huidige zonecommandant zal nog even aanblijven tot de officiële indiensttreding van Wouter Van Den Broeck. Hij heeft er een carrière van 46 jaar opzitten bij de brandweer en houdt het nu voor bekeken. Sinds 2015 was hij waarnemend zonecommandant en nu is hij klaar voor de fakkel over te dragen in september.

De zoektocht naar de nieuwe commandant voor de zone verliep niet van een leien dakje. De functie heeft heel wat verantwoordelijkheid binnen het korps en voor de burgers. De Kapitein heeft zich tijdens de selectieprocedure bewezen en is klaar om de nieuwe uitdaging aan te gaan.

De brandweerzone zal binnenkort ook een nieuwe directeur bedrijfsvoering aanstellen. Samen met de nieuwe zonecommandant zullen zij een nieuwe wind laten waaien binnen de zone.

