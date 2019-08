Kaatsclub serveert steak Nele Dooms

28 augustus 2019

De Kaatsclub Buggenhout-Opstal organiseert dit weekend haar jaarlijkse steakfestijn. De opbrengst van dit eetfestijn is bestemd voor de werking van de club. Naast steak met frietjes en diverse sauzen, kunnen bezoekers er ook kipfilet krijgen. Er is ook kinderschotel met curryworst verkrijgbaar. Smullen kan op zaterdag 31 augustus, vanaf 17.30 uur, en op zondag 1 september, van 11.30 tot 14.30 uur. Iedereen is welkom in Zaal Torenhof, aan de Putweg in Opstal.