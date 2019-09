Kaatsclub hoopt op veel supporters Nele Dooms

19 september 2019

De Kaatsclub Buggenhout-Opstal roept iedereen op om aanstaande zaterdag 21 september massaal te komen supporteren voor de plaatselijke spelers. De club is net voor de derde keer Kampioen van Vlaanderen geworden. Het voorbije weekend slaagden de spelers er ook al in om de Cup Beker te winnen. Nu zondag gaan ze voor het Kampioenschap van België. Dat wordt op het thuisterrein, aan de Dreef in Opstal gespeeld. De wedstrijd start om 14.30 uur. De Kaatsclub Buggenhout-Opstal neemt het op tegen Ladeuze. Een dag later, op zondag 22 september, trekken de Buggenhoutse kaatsers naar daar op verplaatsing. Ook hiervoor hoopt de club op veel supporters.