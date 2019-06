Jubileumeditie voor Hartelijk Opstal met Roparun Nele Dooms

06 juni 2019

11u00 0 Buggenhout Hartelijk Opstal, de vereniging die elk jaar voor ambiance en extra inkleding zorgt van de doortocht van de Roparun door Opstal, is komend Pinksterweekend aan een jubileumeditie toe. Voor exact de tiende keer zullen de deelnemers aan de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam voor Kom op Tegen Kanker in het Buggenhoutse dorp warm en hartelijk onthaald worden.

“We hebben bij de inwoners in Opstal die langs het parcours wonen vlaggetjes uitgedeeld. Die kunnen ze ophangen aan hun huizen en in hun voortuinen om de deelnemers aan de Roparun zondagavond en -nacht een hart onder de riem te steken”, zegt Dirk Stallaert van Hartelijk Opstal. “We maken er al jaren een gewoonte van om het parcours op te fleuren en daar besteden we nu ook aandacht aan.”

Hartelijk Opstal voorziet ook weer heel wat randanimatie zodat de ambiance verzekerd is. Wie niet meedoet aan de Roparun, maar toch de benen eens wil strekken kan meedoen aan de Streekbierenloop om 16 uur. Wie een ronde van twee kilometer aflegt, krijgt een streekbiertje.

Vanaf 18 uur worden de eerste lopers en fietsers van de Roparun zelf verwacht. Vanaf dan is er doorlopend animatie op de site Patattenmolen. t’ Muziek speelt, er zijn pannenkoeken, food & drinks, en een springkasteel. Om 19 uur treedt “Taxus Brown” op en om 22 uur “Laissez! Dansez!”.

“De opbrengst van het gebeuren schenken we naar jaarlijkse gewoonte aan Erkrido, de plaatselijke afdeling van Kom Op Tegen Kanker. Kristien en Erik richtten dit op in naam van hun dochter Dorien die overleed aan de gevolgen van een hersentumor”, zegt Stallaert. “Een deel van de centen gaat ook naar Run&Ride for Mie, dat zich eveneens inzet voor de strijd tegen kanker en genoemd is naar Mieke Mertens uit Opstal die een paar jaar geleden ook overleed aan een hersentumor.”