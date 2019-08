Jonge zangertjes welkom bij Kinder- en Jeugdkoor Parafonen Nele Dooms

22 augustus 2019

Het kinderkoor Parafoontjes en jeugdkoor Max!fonen uit Opdorp verwelkomen graag extra leden. Jonge zangers en zangeressen kunnen zich vanaf nu inschrijven voor het nieuwe werkjaar. Het kinder- en jeugdkoor is een aparte afdeling van het Opdorpse Parafonenkoor. “Enthousiaste kinderen uit de lagere school die graag zingen kunnen hun hart ophalen in de Parafoontjes”, zegt dirigent Tim Krebs. “Wie op de middelbare school zit, kan zijn of haar muzikale talent kwijt bij de Max!fonen.” Het inschrijvingsgeld bedraagt 60 euro voor de Parafoontjes en 80 euro voor de Max!fonen. Voor geïnteresseerden die graag kennismaking met de werking van het kinder- en jeugdkoor, vindt op 9 september een open repetitie plaats. Tijdens die oefensessies kunnen liefhebbers terecht met al hun vragen. De Parafoontjes repeteren van 17 tot 18 uur, de Max!fonen van 18 tot 20 uur. Info: https://parafonenkoor.be.