Jeugdraad zamelt met kerstmarkt geld in voor Kinderkankerfonds Nele Dooms

10 december 2019

De Jeugdraad van Buggenhout organiseert op zaterdag 14 december een Kerstmarkt. Bedoeling daarvan is om geld in te zamelen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds. Verschillende Buggenhoutse verenigingen en organisatie werken mee aan het gebeuren. Onder andere ZKB, KSA Roodkapjes, voetbalclub Eendracht, Buggenhout Troef, SKOV Vrienden, KSA, jeugdhuis Bobo, Scouts en Gidsen, Shtieren Buggenhout, Chiro, Kroeger, Ingobyi en de oudleiding van KSA Flambouw tekenen present. De Kerstmarkt start om 19 uur. Iedereen is welkom op het Kamiel Van Belleplein in het centrum van Buggenhout.