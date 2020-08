Jeugdhuis Bobo dicht: “Slagen er niet in jongeren te vinden die bestuur willen vormen” Nele Dooms

31 augustus 2020

15u39 1 Buggenhout Jeugdhuis Bobo in Buggenhout blijft dicht. Dat heeft schepen van Jeugd Mieke Van Malderen (CD&V) tijdens de jongst gemeenteraad gezegd na een vraag van oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) over de stand van zaken in het jeugdhuis. Dat ging de voorbije jaren door een moeilijke periode. Bobo opgeven, wil de schepen nog niet doen, maar het ontbreekt momenteel aan de nodige jongeren om een bestuur te vormen.

Inbraken, brandstichting, hangjongeren en drugs. Jeugdhuis Bobo, aan het Klaverveld in Buggenhout, heeft het de laatste tijd niet gemakkelijk gehad. Uiteindelijk trokken jongeren midden 2019 zelf aan de alarmbel en interpelleerde Vlaams Belang voor een eerste keer over de problemen tijdens de gemeenteraad. Schepen Mieke Van Malderen benadrukte toen dat ze er samen met geëngageerde jongeren alles zou aan doen om het tij in het jeugdhuis te keren. Maar in februari van dit jaar werd tijdens een vergadering met bestuur en leden van het jeugdhuis beslist de deuren tijdelijk dicht te doen. “Tot in mei. Om eerst achter de schermen voort te werken aan een oplossing en vervolgens weer op te starten met een nultolerantie tegenover drugs”, legde Van Malderen toen uit.

Die heropstart komt er echter niet. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad. “Van de jongeren actief in Bobo zag geen enkele het nog zitten. Wel om af en toe eens een pint te tappen, maar niet om een bestuur te vormen”, legt Van Malderen uit. “We openden een vacature voor nieuwe geïnteresseerden, maar daarvoor diende niemand zich aan. Er is geen opvolging, de leiding ontbreekt. Dus blijft het jeugdhuis dicht. Het gaat pas weer open als er wél een degelijk bestuur is. Daar moeten we geëngageerde jeugd voor vinden, die voor langere periode verantwoordelijkheid wil opnemen en wanneer nodig ‘neen’ kan zeggen. Er zijn zeker nog jongeren met interesse in het jeugdhuis, maar momenteel niet om een bestuursfunctie op te nemen. Er zit niets anders op dan de deuren dicht te houden. We laten het gebouw wel gebruiken door derden, zodat het niet hele de tijd leeg blijft staan.”