Jeugddienst wil veel speelstraten tijdens vakantie Nele Dooms

22 januari 2020

14u39 2 Buggenhout De Jeugddienst van Buggenhout ziet de komende paas- en zomervakantie graag zoveel mogelijk speelstraten in de bosgemeente. Wie die wil inrichten, kan daarvoor een aanvraag indienen.

“Buiten spelen is belangrijk”, zeggen jeugdconsulente Fien Certyn en schepen van Jeugd Mieke Van Malderen (CD&V). “We vinden het essentieel dat kinderen de kans krijgen om veilig op straat te spelen. Daarom is het ook dit jaar mogelijk om van bepaalde straten een speelstraat te maken tijdens vakantieperiodes.”

In een speelstraat hebben spelende kinderen altijd voorrang. Doorgaand verkeer mag er niet in. Alleen bewoners mogen er met de auto rijden, maar dan wel stapvoets en met alle aandacht voor spelende kinderen op straat. Een speelstraat wordt afgesloten met nadarhekken. Aanvragen om die in te richten moeten minstens acht weken op voorhand ingediend worden. Voor de paasvakantie kunnen aanvragen verstuurd vanaf nu tot 16 februari. Voor de zomervakantie kan dat tot 13 mei.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Jeugddienst, in gemeenschapscentrum De Pit aan de Platteput in buggenhout. Daar liggen aanvraagformulieren en infobrochures klaar. Elke speelstraat moet een meter en een peter hebben en minimum 70 procent van de buren moet akkoord gaan met het initiatief.