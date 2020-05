Jeugd vindt rustige studeerplek in De Pit Nele Dooms

29 mei 2020

17u24 1 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout start met een “blokspot”. Dat is een rustige plek waar jongeren terecht kunnen om te studeren. De blokspot zal openen in gemeenschapscentrum De Pit.

“Coronacrisis of niet, de examens verdwijnen niet”, zegt schepen van jeugd Mieke Van Malderen (CD&V). “Er is al langer sprake om de jeugd hier in Buggenhout een plek te bieden om te kunnen blokken. We onderzochten de mogelijkheden, potentieel en diverse locaties en hebben een oplossing gevonden om een blokspot te kunnen inrichten.”

Jongeren die liever niet thuis blokken, zullen terecht kunnen in de vergaderzaal van gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Dat kan vanaf juni. Deze blokspot kan elke weekdag gebruikt worden tussen 8.30 en 18 uur”, zegt Van Malderen.

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Er zijn maximum 8 plaatsen beschikbaar. Blokkende studenten kunnen inschrijven tot en met 30 juni. “Er worden voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor handen en werkplek”, zegt Van Malderen.