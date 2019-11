Jeugd Badmintonclub toont zich tijdens Belgische kampioenschappen Nele Dooms

22 november 2019

Badmintonclub Buggenhout heeft straffe jeugdspelers in huis. Die toonden zich tijdens het voorbije Belgisch Kampioenschap Jeugd Badminton in Leuven. Veel spelertjes vielen er in de prijzen. “De zenuwen waren strak gespannen voor dit gebeuren, want het beloofden spannende kampioenschappen te worden. Alle toppers waren immers aanwezig”, zegt Geert De Man van Badmintonclub Buggenhout. “Uiteindelijk mogen we best fier zijn op de prestaties van onze clubleden. Als we alles samen tellen, sleepten we 5 titels, een tweede plaats en zes derde plaatsen in de wacht.” De medailles waren voor Lily Verhulst, Ybe Pauwels, Siebe Vertonghen, Femke Broeckx, Lore Pooters, Kaat Van Wouwe, Lotte De Man en Ine Van Wouwe.