Jerusalema Challenge krijgt vorm op Dries Nele Dooms

12 september 2020

17u12 0 Opdorp Op de Dries, tussen de lindebomen, verzamelden zaterdagnamiddag een zestigtal leden van wandelclub De Vossen, toneelgroep Restant en sympathisanten. Op de agenda: de dansbenen boven halen voor de Jerusalema Challenge.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Jerusalema Challenge is al even een wereldwijde hype. Ook in onze streek laten liefhebbers zich verleiden om de groepsdans uit te voeren. Zelfs Buggenhout blijkt in de ban van de nieuwe rage. Onder impuls van Gerda Magdaleens werd in een dikke week tijd genoeg volk opgetrommeld om zich aan de dans te wagen en daar een filmpje van te maken. Steun kwam van Tejater Restant en wandelvereniging De Vossen. Onder het motto “ook wie geen dansbenen heeft, kan dit” werd in recordtempo de dans aangeleerd en vervolgens opgenomen, zodat een video zijn weg kan vinden op sociale media. “Vele mensen zijn het in deze coronacrisis beu om in hun kot te blijven of beperkt te worden in hun doen en laten”, zegt Gerda. “Maar met dit initiatief wil ik bewijzen dat het perfect mogelijk is om, coronaproof, wel dingen te doen én plezier te maken.” De aanwezigen op de Dries konden dat alleen meer beamen.