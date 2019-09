Jan Vermeir fietst meer dan 500 kilometer voor het goede doel Nele Dooms

23 september 2019

15u35 1 Buggenhout Jan Vermeir is bezig aan een fietstocht van 500 kilometer voor het goede doel. Hij is één van de meer dan 100 werknemers van Colt Technology Services die op deze manier hun goed hart tonen.

De Colt Charity Bike Ride vindt voor het achtste jaar op rij plaats. De deelnemers van over de hele wereld fietsen van München naar Wenen, goed voor 570 km. De centen die ze verzamelen als sponsoring voor de tocht, wordt door Colt Technology Services verdubbeld.

Eén van de Belgische deelnemers is Jan Vermeir uit Buggenhout, lid van fietsclub De Morgenstond uit Buggenhout en mountainbikeclub The Muddevils in Sint-Amands. Hij maalt de tientallen kilometers af samen met andere Belgische deelnemers Jan Van Valckenborgh en Kim Creve. Vermeir doet voor het eerst mee aan de Charity Bike Ride. “Als gepassioneerd fietser kan ik op zo’n initiatief niet ontbreken”, zegt hij. “Ik heb me goed voorbereid op de tocht. Door mijn lidmaatschap bij fietsclubs rijd ik elk weekend de nodige kilometers. Verder heb ik dit jaar een à twee keer per week de fiets genomen naar het werk in Diegem. Deze tocht is bovendien een leuke kans om collega’s van over heel Europa te leren kennen.”

De opbrengst gaat naar het Balanske uit Tielt-Winge, een activiteitencentrum voor kinderen met een mentale en/of fysieke handicap. “De medewerkers en vrijwilligers van Het Balanske zorgen ervoor dat mensen met een beperking en hun gezin een aangename en ontspannende namiddag beleven”, legt Jan uit. “Deze mensen leveren heel mooi werk en bereiken meer dan 1.200 personen in België. Via de Charity Bike Ride willen we hier ons steentje aan bijdragen.”