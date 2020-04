Jan Van Tienen zorgt elke avond opnieuw voor muzikaal applaus in coronacrisis: “Want muziek verzacht en verbindt” Nele Dooms

17 april 2020

Buggenhout Elke avond opnieuw krijgen de buren van de Ravenstraat in Opstal een klein concertje. Dat is te danken aan bewoner en muzikant Jan Van Tienen.

Elke avond klokslag 20 uur houdt Van Tienen een muzikaal eerbetoon voor alle mensen in de zorg, voor alle mensen die instaan voor logistiek, administratie, transport en voor alle mensen die moeilijke beslissingen moeten nemen op vlak van coronamaatregelen. De kaap van dertig mini-concertjes is ondertussen bijna overschreden. “En we gaan al zeker door tot 3 mei”, zeg Van Tienen. “Ik doe dit uit respect voor alle mensen die ons land draaiende houden, maar ook voor de slachtoffers van het moordend virus en voor de vereenzaamde mensen. Muziek verzacht en verbindt en daarom haal ik elke avond opnieuw mijn instrumenten boven. Ik probeer muzikaal te verbinden in deze moeilijke coronatijden.”