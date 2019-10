Jan, Sonja, Arne en Stan vinden en winnen de Schat van Krikke Nele Dooms

22 oktober 2019

17u51 0

Jan, Sonja, Arne en Stan uit de Mosten in Buggenhout hebben de Schat van Krikke gewonnen. Daarmee zijn ze liefst 3.000 euro aan cadeautjes en waardebons rijker. De Schat van Krikke was het voorbije jaar een wedstrijd van ‘t Middelpunt, het Buggenhoutse magazine van Kris Van Den Berge. “De schat was ergens begraven en lezers konden aan de hand van een maandelijkse tip, tien in totaal, de juiste locatie vinden”, legt Van Den Berge uit. “Om de schat samen te stellen was er massale steun van een zestigtal lokale handelaars en ondernemers. Zij schonken prijzen en cadeaubons om de schat mee samen te stellen.” Tien tips waren voor Jan, Sonja, Arne en Stan echter niet nodig, want zij vonden de schat al na de achtste tip. De schat werd opgegraven in de Begijnenweg, een verbinding tussen de Reigerstraat en de Brandstraat. De overhandiging van de prijzen vond plaats in De Wijnstock in Buggenhout. Daar werden ook alle sponsors van de Schat getrakteerd op een hapje en drankje.