Jan en Christiane in de bloemetjes voor vijftigjarig jubileum Nele Dooms

11 oktober 2019

15u43 0

Jan Wouters en Christiane Turneer uit Buggenhout vieren hun gouden jubileum. Ze trouwden vijftig jaar geleden, nadat ze elkaar leren kennen hadden in de toenmalige danszaal Den Hert in Opdorp. De twee kregen twee dochters. Ondertussen zijn er ook vijf kleinkinderen. Jan was schrijnwerker. Christiane werkte eerst als bediende bij Au Bon Marché in Brussel, daarna bij het ministerie van tewerkstelling en tenslotte bij de arbeidsrechtbank. Nu genieten ze allebei van hun pensioen en tijd met de kleinkinderen. Jan is jarenlang actief geweest in de duivensport. Christiane is actief lid bij Okra en S-Plus.