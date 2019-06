Jaarmarkt en kermis betekenen dikke week feest op en rond de Dries Nele Dooms

10u01 2 Buggenhout Ruim een week lang feest op en rond de Dries. Daar start Opdorp traditiegetrouw de zomervakantie mee. Jaarmarkt en kermis zijn aanleiding voor tal van activiteiten waar verschillende verenigingen hun schouders onder zetten.

Meer dan tien verenigingen doen hun duit in het zakje om de kermisweek op te fleuren. Zo zorgt voetbalclub Rangers Opdorp voor de tweede keer voor een Kermisbal op zaterdag 29 juni. “We staten met een kidsfuif”, zegt Els Christiaens. “Voor het kermisbal echt van start gaat, treedt eerst coverband The Cowslap Theorie op. Die moet de ambiane er al goed inbrengen. DJ Funninck zorgt voor muziek uit jaren ‘80, ‘90 en 2000.”

Ook De Keisdruppers zijn weer van de partij. Voor het vierde jaar op rij bouwen zij een zomerbar uit op de Dries, met allerlei randanimatie. “Op ons sfeerterras met cocktailbar is het zalig vertoeven en ondertussen zorgen we voor een uitgebreide kinderanimatie”, zegt Daan De Vlieger. “Op zondag 30 juni komt de Appelmoesband langs. Er staan onder andere een Pinata-challenge en goochelact op het programma. Voorts is er veel live muziek.”

Willy Sommers

De traditionele jaarmarkt is gepland op maandag 1 juli. Op de Dries staan dan trekpaarden, rijpaarden, pony’s, ezels, schapen en geiten tentoon. Rond de Dries staan kraampjes met ambachtelijke producten. “Extraatje dit jaar is ook een expo met kleinvee en de komst van oldtimer tractoren”zegt Eugeen Hofmans. Jaarmarktdag betekent bovendien dat De Capelderij haar Kasteelfeesten met grote barbecue organiseert. Om 15 uur komt Willy Sommers langs. Ook daarna is er nog veel muziek en een demo van de Line Dance Opdorp.

De Opdorpse Vrienden organiseren op dinsdag 2 juli hun wielerwedstrijd om 16 uur. Ook De Opdorpse Vrienden doen koersen met een criterium in peloton op woensdag 3 juli. Okra Opdorp organiseert op donderdag 4 juli een fietstocht en bal in de feesttent. De jaarlijkse Dorpsbarbecue, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat, is voorzien op vrijdag 5 juli. Om af te sluiten vindt op zondag 7 juli het Dorpsfeest van de Landelijke Gilde plaats.