Jaar na klachten ligt waterput langs wandelpad nog altijd open: “Dan maken we het zelf wel even veilig” Nele Dooms

24 september 2020

14u36 13 Opdorp Een waterput die open lag langs de wandelroute Keisdrupperspad, en zo voor een gevaarlijke situatie zorgde, is weer afgedekt. Niet omdat het gemeentebestuur snel in actie schoot na een eerste klacht van ruim een jaar geleden. Wel omdat de fractieleden van Vlaams Belang zelf even snel de handen uit de mouwen gingen steken. “Zo moeilijk is dat”, klinkt het laconiek.

Het was een duidelijke boodschap die oppositiepartij Vlaams Belang via haar Burgermeldpunt binnen kreeg: “Al twee keer meldden we aan schepenen de gevaarlijke situatie langs het Keisdrupperspad in Opdorp. Een eerste keer al een jaar geleden”, meldde een ongeruste bewoner. “Een diepe waterput ligt er onafgedekt bij, terwijl langs dit wandelpad vrij veel volk passeert. Er komen ook vaak schoolkinderen langs als die naar het voetbalveld gaan met hun leerkracht. Maar de waterput blijft maar open liggen. We zijn daar niet gerust in. Dit is echt een grote en diepe put, waar zeker een kindje kan invallen. Als er al reactie kwam na onze klachten, werden we enkel doorgestuurd naar de technische dienst. Maar ook dat bleef zonder resultaat. Daarom wenden we ons nu tot Vlaams Belang.”

Bij de oppositiepartij schoten ze wel in actie. De vier gemeenteraadsleden Anny Crick, Joris Verhaegen, Stef Buys en Steven Creyelman trokken donderdagvoormiddag naar de plek van het onheil, legden een houten plaat over de waterput en spanden er oranje lint omheen. “Een dag nadat we de melding binnen kregen, hebben we dit geklaard. Zo moeilijk is dat allemaal niet en zoveel tijd in beslag neemt dit ook niet”, zegt Creyelman. “Het is onbegrijpelijk dat een situatie als dit dan ruim een jaar kan blijven aanslepen. Op vijf minuutjes was deze klus geklaard.”

Vlaams Belang zal het Buggenhoutse schepencollege op de hoogte brengen van haar actie. “We gaan er ook op aandringen hier werk te maken van een definitieve, meer duurzame oplossing, zodat de veiligheid van voorbijgangers en kinderen in het bijzonder gegarandeerd wordt”, klinkt het.