Inzamelactie laptops van sociale dienst draait uit op groot succes: meer dan 40 exemplaren binnen gebracht Nele Dooms

24 juni 2020

17u54 1 Buggenhout De laptopactie van de sociale dienst van het gemeentebestuur van Buggenhout is een succes geworden. Op de oproep om laptops binnen te brengen voor kinderen en jongeren die er nood aan zouden hebben, werd massaal respons gegeven. Het leverde 43 laptops op in twee maanden tijd.

Tijdens de coronacrisis moesten heel wat kinderen plots hun schoolwerk thuis maken in het kader van het afstandsonderwijs. “Lessen verliepen digitaal en dat was niet altijd eenvoudig”, zegt Dirk Lissens van de sociale dienst. “Niet iedereen is in het bezit van een laptop en om die kinderen te helpen, startten we met de actie ‘ieder kind heeft recht op onderwijs’. Er waren blijkbaar heel veel mensen die deze actie een warm hart toedroegen.”

Deze week werd de kaap van veertig laptops overschreden. Dat was te danken aan Samuel Caulier van de firma Projinit. Die schonk dertien gebruiksklare laptops. “Projinit is een IT-consulting bedrijf met roots in Buggenhout, dat IT-oplossingen biedt voor grote of kleine bedrijven”, zegt Caulier. “We pikten de actie van de gemeente op en waren meteen bereid om mee te zorgen voor de toekomst van kwetsbare kinderen.”

De sociale dienst kreeg voor het overige nog heel wat schenkingen van particulieren, bedrijven en serviceclubs. “We zijn wat overweldigd door het succes”, zegt Lissens. “Het is mooi om te zien dat mensen zo solidair zijn. En we zijn daar dankbaar voor.”