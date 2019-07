Instandhoudingswerken voor pastorie: Dakgoten moeten hersteld worden Nele Dooms

16u32 4 Buggenhout Er komen dringende instandhoudingswerken voor de pastorie van Buggenhout, aan de Pastorijstraat in het centrum. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een dossier opgestart.

Bedoeling is dat een aannemer zo snel mogelijk de dakgoten herstelt. Omdat die beschadigd zijn, veroorzaken die waterinsijpeling in het gebouw. Recent besliste het nieuwe gemeentebestuur om de pastorie, die een beschermd monument is, niet te verkopen. Vorige legislatuur werd beslist dat wel te doen omdat de pastorie niet meer bewoond was na het vertrek van de pastoor en de toenmalige meerderheid niet meteen een andere bestemming voor het pand had.

Nu CD&V aan het roer van de gemeente staat, wil die deze beslissing omkeren en het gebouw behouden. Over welke bestemming het gebouw in de toekomst dan wel zou krijgen, is tot nu toe nog altijd geen duidelijkheid. Burgemeester Pierre Claeys (CD&V), die eerder al meegaf het gebouw vooral te behouden om de geschiedenis die in het pand zit, wist tijdens de jongste gemeenteraad wel te vertellen dat er eventueel sociale doeleinden aan en nieuwe bestemming gekoppeld zouden worden. “Een werkgroep is bezig met opmaak van een visie”, zegt hij. “Eind september moet er duidelijkheid zijn. Onder andere de sociale kruidenier Slaatje Praatje heeft interesse.”