Ingrijpende werken Hoogweg en omgeving op schema: eindstreep tegen december in zicht Nele Dooms

24 augustus 2020

14u02 0 Opdorp Als alles goed blijft verlopen moet het grote wegen- en rioleringsproject in Opdorp nog eind dit jaar klaar zijn. De werken in de Hoogweg en omgeving zitten goed op schema. “We hebben geluk met een aannemer die perfect van aanpakken weet”, meent schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V).

De werken die momenteel al een aantal maanden bezig zijn in de Hoogweg, de Lijneveldstraat, de Zeveneikenstraat en de Grote Kouterbaan in Opdorp zijn één van de grootste die Buggenhout al kende. De Lijneveldstraat en Vierbunderstraat, inclusief het kruispunt, krijgen een nieuwe riolering en een nieuwe inrichting. Hetzelfde geldt voor de Hoogweg, de Zeveneikenstraat en de Grote Kouterbaan. In de Lijnenveldstraat en Hoogweg komen fietspaden in asfalt. Ter hoogte van de kruispunten worden verkeerstafels aangelegd met okerkleurige asfalt. De Zeveneikenstraat wordt een woonerf.

Ondertussen is de Lijneveldstraat, samen met het kruispunt met de Hoogweg, afgewerkt met uitzondering van de bovenste asfaltlaag en nog wat kleine aanpassingen. Deze asfaltlaag zal, samen met de asfaltlaag in Hoogweg, worden aangelegd begin december. In de Hoogweg, tussen Lijneveldstraat en Zeveneikenstraat, is de nieuwe riolering aangelegd. Daar zijn werklui nu met de voetpaden bezig. De Hoogweg tussen Zeveneikenstraat en de grens met Malderen krijgt de komende maanden nieuwe riolering en voetpaden. “De bovenste asfaltlaag van de volledige Hoogweg, zal samen met de asfaltlaag van de Lijneveldstraat, begin december worden aangelegd”, weet Hermans.

In de Zeveneikenstraat zal de aannemer half oktober starten met de aanleg van de riolering. In de Grote Kouterbaan is dat eind oktober of begin november. “Zoals bij alle ingrijpende werken, zorgt ook dit project al eens voor verkeershinder. Zeker tijdens de werkuren”, zegt Hermans. “Als de aannemer ter hoogte van huizen werkt, zijn die tijdelijk onbereikbaar. Maar streefdoel is altijd om die periode zo kort mogelijk te houden. De aannemer doet alleszins zijn uiterste best om alle problemen zo snel als mogelijk op te lossen. Als gemeentebestuur zijn we uitermate tevreden over de goede samenwerking en de vooruitgang van de werken.”