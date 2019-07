Infrastructuursubsidie voor jeugdverenigingen de hoogte in Nele Dooms

03 juli 2019

15u43 3 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout trekt de infrastructuursubsidie voor jeugdverenigingen naar omhoog.

Het maximale bedrag dat verenigingen tot nu toe konden krijgen voor bouw- of verbouwingswerken aan hun lokalen was zo’n 31.000 euro. Dat wordt nu opgetrokken naar 40.000 euro. De gemeenteraad gaf hiervoor tijdens haar jongste vergadering haar fiat. “Het subsidiebedrag werd sinds 2001 nooit geïndexeerd en de bouwkosten zijn ondertussen sterk gestegen”, zegt schepen Geert Mannaert (CD&V). “Daarom hebben we beslist dit plafond op te trekken. Uiteraard blijft wel de regeling bestaan dat de gemeente 1 euro op 3 bijlegt. Als ondersteuning naar onze verenigingen toe is de infrastructuursubsidie heel belangrijk. Om een goede werking te hebben, zijn immers ook degelijke lokalen en infrastructuur nodig.”

Oppositiepartij N-VA reageerde tevreden op de beslissing. Gemeenteraadslid Jan Jacobs (N-VA) had immers tijdens de gemeenteraad van april al een gelijkaardig voorstel ingediend. De KSA van Buggenhout zal als eerste jeugdvereniging gebruik kunnen maken van het verhoogde subsidieplafond.