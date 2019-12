Infrabel sensibiliseert met Sinterklaas tegen spoorlopen: toch meteen 4 overtreders in uurtje tijd Nele Dooms

05 december 2019

10u19 3 Buggenhout Aan de spoorwegovergang in het centrum van Buggenhout vond donderdagochtend een sensibiliseringsactie van Infrabel tegen spoorlopen plaats. Wie braaf voor de gesloten slagboom en het rode licht wachtte, kreeg een beloning van de Sint. Overtreders werden tot de orde geroepen door Securail. Opvallend: ondanks de drukte door de controleactie werden op een uur tijd toch vier weggebruikers beboet omdat ze de verkeersregels aan het spoor niet volgden.

Die ene regel rond veiligheid aan spoorwegovergangen is ondertussen tot in den treuren herhaald: stop altijd aan een gesloten overweg wanneer het licht op rood staat, de bel rinkelt en de slagbomen naar beneden zijn. Toch zijn er nog altijd heel wat mensen die de overweg oversteken wanneer het licht op rood staat en de slagbomen naar beneden zijn. Dat werd ook donderdagochtend tijdens een sensibiliseringsactie van Infrabel aan de spoorweg inde Kerkstraat in Buggenhout duidelijk. Ondanks alle drukte die de actie met zich meebracht en controleurs van Securail duidelijk zichtbaar in het straatbeeld, waren er toch nog vier personen die overweg overstaken wanneer dat niet mocht. Zij vlogen op de bon. Het ging om een bestuurder van een bestelwagen, een voetganger, een fietser en een bestuurder van een auto.

“Het is het duidelijke bewijs dat sensibilisering nodig blijft”, zegt Frederik Petit, woordvoerder van Infrabel. “Mensen letten niet goed op, zijn verstrooid of gehaast en steken de overweg vlug over als dat niet mag. Dat kan zware ongevallen tot gevolg hebben. In één maand tijd, van 9 september tot 9 oktober, werden in heel het land 151 PV’s uitgeschreven voor spoorlopers aan overwegen en stopplaatsen aan stations. De eerste elf maanden van 2019 vonden 42 ongevallen plaats aan overwegen. We moeten hier dus blijven op inzetten.”

En dus schakelde Infrabel donderdagochtend Sinterklaas en enkele Zwarte Pieten in om weggebruikers te sensibiliseren. Wie braaf aan de slagboom en het rode licht van de overweg stopte, kreeg een snoepzakje en dankwoord cadeau. De overweg in Buggenhout werd niet zomaar uitgekozen als locatie van de actie. In 2012 werd op deze plaats al eens een ernstig ongeval opgetekend. “En sinds 2000 werd hier al liefst 16 keer de slagboom afgereden”, weet Petit. “Dat betekent dat weggebruikers toch doorrijden als dat niet mag. Een eerdere controle-actie in september leverde op een halfuurtje tijd 2 PV’s voor overtreders op. Deze overweg is overigens ongevalgevoelig, omdat hij pal bij het centrum ligt, er veel schoolgaande jeugd passeert en er ook veel zijstraten aanwezig zijn. Dat maakt het allemaal erg druk.”

Infrabel voert overigens met het gemeentebestuur gesprekken om in de toekomst deze overweg in de Kerkstraat te sluiten. De voorbije zomer ging de spoorwegovergang aan de Hopveldweg al dicht. En tegen 2021 moet dat ook het geval zijn voor de overweg aan de Koude Haard. Daar komt een fietstunnel. “Voor de Kerkstraat lopen onderhandelingen”, zegt Petit. “Een sluiting moet in het mobiliteitsplan van de gemeente passen en een winwin-situatie betekenen. Hiervoor is dus nog wel wat werk aan de winkel.”