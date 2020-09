IJskelder blijft dicht op Open Monumentendag: “Vleermuizen met rust laten” Nele Dooms

11 september 2020

13u48 0 Opdorp De ijskelder van Opdorp staat mee op het lijstje van Open Monumentendag en het gebouw gaan bekijken mag gerust, maar er naar binnen gaan zal niet mogelijk zijn. Reden daarvan zijn de nieuwe bewoners van de kelder: minstens 6 grootoorvleermuizen. “Die laten we met rust. Prille liefde mogen we niet verstoren”, klinkt het.

De historische ijskelder aan de Damstraat in Opdorp, één van de grootste in Vlaanderen, werd een paar jaar geleden gerestaureerd. Meteen werd toen ook een inrichting als overwinteringsplaats voor vleermuizen voorzien. Normaal gezien vinden er regelmatig groepsbezoeken plaats in de kelder, maar door de coronacrisis gebeurde dat in 2020 niet. Die rust rond het monument zorgde voor nieuwe bewoners: minstens 6 grootoorvleermuizen. Leden van de Natuurpunt en de werkgroep in Opdorp deden de vaststelling.

De vleermuizen zijn alleszins al vroeg van de partij in de ijskelder. “Ze zijn zeker nog niet aan het overwinteren”, zegt Luc Verhelst. “Maar op dit ogenblik onderzoeken ze mogelijke rustplaatsen. Bonus daarbij is dat ze contact kunnen leggen met diertjes van het andere geslacht. Dit zijn dus twee vliegen in één klap: logies voor de komende maanden en een lief op de koop toe.”

Prille liefde dus. En net om die reden zal de ijskelder tijdens Open Monumentendag aanstaande zondag 13 september niet te betreden zijn. “Het komt er nu op aan de diertjes vooral verder te laten rusten en hen de kans te geven hun sociale contacten te onderhouden”, zegt Verhelst.

De voorbije dagen vatten natuurliefhebbers wel met een batdetector en een batlogger post in de buurt van de ingang van de ijskelder. Dat leverde signalen van diverse soorten vleermuizen op. “Hier huizen gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, de ingekorven vleermuis en gewone grootoorvleermuizen. Mogelijk zijn deze laatste afkomstig uit de kerk van Opdorp of een zolder in de buurt”, zegt Verhelst.