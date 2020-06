Hoofdbibliotheek opent weer de deuren Nele Dooms

17 juni 2020

14u13 0 Buggenhout De hoofdbibliotheek van Buggenhout opent opnieuw de deuren. Vanaf dinsdag 23 juni zullen liefhebbers er weer binnen kunnen. Dat kan evenwel enkel op afspraak. De bib organiseert deze zomer ook verschillende activiteiten.

Naar aanleiding van de lockdown door het coronavirus in ons land, sloten ook de bibliotheken de deuren. Dat was ook in Buggenhout het geval. Voor het bibliotheekfiliaal in Opstal, op de site Patattenmolen, kwam daar al midden mei verandering in onder strikte voorwaarden. Volgende week zal ook de hoofdbibliotheek, gevestigd op de eerste verdieping van het gemeentehuis aan de Nieuwstraat, de deuren weer openen.

De bibliotheek zal vanaf dinsdag 23 juni wel enkel op afspraak werken. Per half uur zullen er maximaal 15 personen de bib kunnen bezoeken. Afspraken kunnen online of via de telefoon gemaakt worden. In de tussentijd blijft de mogelijkheid bestaan om in Buggenhout en Opdorp gebruik te maken van de afhaaldienst.

Voor de hoofdbibliotheek wijzigen de openingsuren vanaf de heropstart volgende week. De bib zal open zijn op afspraak op dinsdag van 14 tot 19 uur, op woensdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 10 tot 12 uur. De wijkposten Opstal en Opdorp sluiten van 1 tot 21 juli. Beiden gaan opnieuw open vanaf woensdag 22 juli en zullen vanaf dan gewoon open zijn.

Tijdens de zomermaanden organiseert de bib bovendien een aantal activiteiten. Voor volwassenen is er “Verrassingen in de valies” en voor kinderen en jongeren is er de zomeractie “Bestemming: BIB!”. Ook de jaarlijkse zoektocht naar de Schat van Vlieg vindt weer de hele zomer plaats. Op donderdag 19 augustus staat de workshop “Scratch: Leren programmeren voor kinderen” op het programma.