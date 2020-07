Hondenweide aan bos, beachvolleyterrein behoudt bestemming Nele Dooms

07 juli 2020

17u50 0 Buggenhout Buggenhout krijgt een eigen hondenweide. Die zal aan het bos komen. De plannen om het beachvolleyterrein op de site De Pit om te vormen tot hondenweide worden opgeborgen.

Tijdens de jongste gemeenteraad in Buggenhout pleitte oppositieraadslid Stef Buys (VB) voor de aanleg van een hondenweide in de bosgemeente. “Het Agentschap Bos en Natuur plant een hondenweide aan Buggenhout Bos, op de terreinen achter de gebouwen van het voormalige Ontex”, weet hij. “De vergunningsaanvraag is lopende en dus zal het wel nog even wachten zijn op de effectieve aanleg.”

Schepen Geert Mannaert (CD&V) is echter hoopvol: de hondenweide aan het bos zou tegen eind dit jaar in gebruik moeten zijn. Een hondenweide op de site De Pit, aan de Platteput, komt er echter niet. Aanvankelijk waren er plannen om het beachvolleyterrein, dat al een tijd niet meer gebruikt wordt, om te vormen voor een dergelijk initiatief. “We hadden daar 10.000 euro voor voorzien. Maar nu blijkt dat al het zand weghalen alleen al zo’n 15.000 euro zou kosten”, zegt Mannaert. “En dan hebben we nog geen omheining. Dit wordt veel te duur en dus bergen we de plannen op. Het terrein blijft gewoon voor beachvolley.”