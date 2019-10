Hof ter Velden steunt Avalon en schenkt opbrengst jubileumviering aan nursinghome Nele Dooms

22 oktober 2019



Ze hebben er een gigantisch verjaardagsfeest voor hun dertigjarig bestaan opzitten bij Hof ter Velden, maar de stuwende krachten achter de feestzaal gaan daarbij ook niet voorbij aan het goede doel. De opbrengst van het feest schenken Lesly en Patsy Volkaert en hun partners aan de vzw Avalon, die in Opstal een nursinghome voor personen met een zware motorische beperking heeft. Hof ter Velden zorgde voor een cheque van 3.500 euro. “Onze dertigste verjaardag zetten we in de kijker tijdens Open Bedrijvendag en iedereen was toen in de feestzalen welkom voor een blik achter de schermen”, zegt Lesly. “Een massa bezoekers kwamen langs. Zij zorgden ervoor dat we zo’n mooi bedrag bij elkaar kregen voor het goede doel.” De centen investeert Avalon in de aankoop van een innowalker. Dat is een crosstrainer voor mensen met een beperking.