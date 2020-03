Historische dreef in ere hersteld: boer Jef plant hele reeks nieuwe wintereiken aan Nele Dooms

04 maart 2020

16u05 1 Buggenhout Een historische dreef aan de Boskapelhoeve in Buggenhout is in ere hersteld. En dat is te danken aan boer Jozef, in de gemeente gekend als ‘Jef den boer van den Boerenbond’. Met pijn in het hart moest hij de dode en zieke bomen in de dreef vellen. Maar hij hield eraan in de plaats evenveel wintereiken opnieuw te planten.

Ruim honderd jaar was de beukendreef langs de boerderij van den Boerenbond nabij Buggenhout Bos aan de Kasteelstraat een begrip. Maar de jongste tijd waren de beukenbomen er erg slecht aan toe. “Een aantal bomen was dood, andere waren stervende”, schetst gewezen boswachter Gustaaf Van Gucht. “Heel wat tonderzwammen op de stammen gaven een signaal dat het einde van de beukendreef nabij was.”

Voor eigenaar Jozef De Cock, boer Jef, zat er niets anders op dan de zieke en dode bomen allemaal te vellen. “Met veel pijn in het hart deed ik dat”, zegt hij. “Maar ik stond erop dat de dreef daarna terug in haar oude glorie hersteld zou worden. En dus ging ik aan de slag om voor elke boom die verdween een hoogstam wintereik in de plaats te zetten. Samen met vrijwilligers gingen 35 wintereiken langs de dreef de grond in. Op die manier dragen we ook ons steentje bij tegen de klimaatopwarming en CO2-uitstoot.”

Dat er niet opnieuw beuken geplant worden, heeft zo zijn redenen. “Dat gebeurt op advies van Regionaal Landschap Schelde Durme”, zegt De Cock. “We willen dat de dreef een nieuw lang leven beschoren is en met beuken is dat niet gegarandeerd. Ze zijn gevoelig aan zon en hebben graag schaduw aan de zijkant, wat hier niet het geval is. Ze kunnen ook minder goed tegen de warme, droge zomers die we tegenwoordig hebben.”

Kruisbestuiving voorkomen

Als alternatief werden dus wintereiken geplant. Ook dat gebeurt niet zomaar. “Typisch aan Buggenhout Bos zijn de grote populaire wintereiken”, legt Van Gucht uit. “Voor de dreef zijn eiken gehaald bij boomkwekerij ‘Op De Beeck’ in Putte, opgekweekt uit zaad afkomstig van de wintereiken uit ons Buggenhout Bos. Op die manier is de zuiverheid van het nabijgelegen wintereikenbestand in het bos gegarandeerd. Buggenhout Bos heeft immers een 10 hectare groot zaadbestand van wintereik dat een internationale erkenning geniet: De Appellation Contrôlée ‘wintereik’ van Vlaanderen. Kruisbestuivingen moeten we dus voorkomen.”

De boerderij van Jef kent al een lange geschiedenis. In 1927 werd de modelhoeve opgericht onder leiding van ingenieur Steps, nadat die een ontbost deel van het Buggenhout Bos kocht. Na de Eerste Wereldoorlog waren immers honderden hectare van het Buggenhout Bos gerooid en omgezet naar landbouwgrond. Het oorspronkelijk landbouwdomein was 145 hectare groot, waarvan een derde weiland met ongeveer 300 zwijnen en 40 koeien, onderhouden door vijftien personeelsleden. Bij het bedrijf hoorde er nog een elektrische waterput, een graanmolen, een kookketel en kleine melkerij. Tijdens de zomer op zondag was de hoeve te bezoeken. De voormalige hoeve is ondertussen deels ingericht als charmehotel ‘Boskapelhoeve’. De helft van de vierkanthoeve is wel nog in gebruik als landbouwbedrijf van boer Jef. Wie het nu bezoekt, kan dat weer langs een mooie dreef.