Hilde Bruggeman neemt ontslag uit gemeenteraad, Cleïs Meys volgt op Nele Dooms

24 januari 2020

08u45 0 Buggenhout Gemeenteraadslid Hilde Bruggeman (Open Vld) heeft ontslag genomen uit de Buggenhoutse gemeenteraad. Dat deed ze op het einde van de jongste zitting donderdagavond. Bruggeman geeft de fakkel door aan de jongere generatie, de twintigjarige Cleïs Meys.

Open Vld heeft in de gemeenteraad van Buggenhout één verkozene en zetelt er in de oppositie. Het was Hilde Bruggeman die sinds de start van deze legislatuur dat zitje innam. Maar in de toekomst zal ze dat niet meer doen. “Het was sowieso de bedoeling om binnen deze bestuursperiode van zes jaar de fakkel door te geven aan jonger talent”, zegt ze. “Dat dit nu vroeger gebeurt dan aanvankelijk gepland, is een gevolg van professionele redenen. Ik blijf wel in de provincieraad van Oost-Vlaanderen zetelen en blijf actief bestuurslid van Open Vld Buggenhout, maar de gemeenteraad laat ik aan iemand anders over.”

Die iemand anders is Cleïs Meys uit Opdorp. Open Vld Buggenhout zet hiermee in op verjonging en vernieuwing. Normaal gezien zou Marino De Batselier, die eerste opvolger was, in de plaats van Bruggeman moeten komen, maar ook die verzaakt aan zijn zitje in het kader van de gekozen verjonging. Cleïs is studente rechten aan de UGent en al enkele jaren actief als bestuurslid van Open Vld Buggenhout.

“Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat me op deze manier gegeven wordt”, zegt Meys. “Ik sta open voor nieuwe ervaringen en uitdagingen en kijk er naar uit om op een constructieve wijze oppositie te voeren. De toekomst is aan de jeugd en daar wil ik actief aan bijdragen.”