Herfst in het land: ideaal om paddenstoelen te zoeken in bos Nele Dooms

09 oktober 2019

17u59 0 Buggenhout De herfst is in het land en dus kunnen liefhebbers deelnemen aan een paddenstoelenwandeling in Buggenhoutbos. Daar zorgen Natuurpunt ‘s Heerenbosch en enkele gidsen voor.

Op zaterdag 12 oktober vindt een paddenstoelenwandeling voor kinderen plaats. Zij ontdekken of er nu echt dwergen of elfen in paddenstoelen wonen, wat een heksenkring is en of er padden onder schuilen. Samen met een gids gaan ze op ontdekkingstocht in het bos. De deelnemers verzamelen om 14 uur op de bosparking, aan de Kasteelstraat 189.

Op zondag 13 oktober staat een herfst- en paddenstoelenwandelingen op de agenda. Er is keuze uit drie verschillende wandelingen. Eén is gericht op kenners die nog meer willen leren, de andere is een informatieve paddenstoelenwandeling en de derde tocht spitst zich toe op het herfstgebeuren in het bos. Ook deze wandelingen starten om 14 uur op de bosparking.

Iedereen is welkom. Deelnemen is gratis. Info: gustaaf.vangucht@telenet.be