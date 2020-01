Heraanleg Hoogweg en omgeving van start: nieuwe riolering en veiliger kruispunt Nele Dooms

13 januari 2020

15u39 1 Buggenhout In Opdorp gaan de wegen- en rioleringswerken in de Hoogweg en omgeving van start. Een aannemer zorgt er de komende maanden voor gescheiden riolering en een heraanleg van de weg. Onder andere de realisatie van een rotonde moet de verkeerssituatie hier veel veiliger maken. Aan het project hangt een prijskaartje van 2,16 miljoen euro.

Het project omvat werkzaamheden in de Hoogweg, de Lijneveldstraat, de Zeveneikenstraat en de Grote Kouterbaan. Een eerste fase omvat de Lijneveldstraat, inclusief het kruispunt met de Vierbunderstraat en Veldstraat. De werken hier zullen vier maanden duren. Bij een tweede fase is de Hoogweg aan de beurt. Daarna de Zeveneikenstraat en vervolgens de Grote Kouterbaan.

Zowel in de Lijnenveldstraat als de Hoogweg komen fietspaden in asfalt aan beide zijden van de weg. De Zeveneikenstraat wordt een woonerf met bruingetinte klinkers en een weggoot in het midden. In de Grote Kouterbaan komen betonvakken als landelijke weg.

Veilige inrichting

Het kruispunt van de Lijneveldstraat met Hoogweg, Vierbunderstraat en Veldstraat wordt veiliger ingericht, met als voorrangsweg de as Lijneveldstraat-Hoogweg. “Veiligheid van de fietser staat er voorop”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Er komt een plateau in okerkleurige asfalt. Ook de andere kruispunten in het traject worden geaccentueerd met okerkleurige asfalt.”

Met de start van de eerste fase van de werken, geldt een omleiding voor het verkeer in wijzerzin. Doorgaand verkeer moet omrijden via Houtenmolenstraat, Holstraat en de Handelsstraat in Malderen. Houtenmolenstraat en Akkerstraat worden éénrichtingsverkeer voor plaatselijk verkeer. Het Piepenhol ter hoogte van de spoorwegstraat wordt ook éénrichting. Zo kunnen de bewoners van de Brusselmansstraat nog wegrijden via de kleine spoorwegtunnel. In de Brusselmansstraat blijft verkeer in beide richtingen mogelijk.

Van de 2.164.463 euro die dit project kost, moet Buggenhout zelf 450.000 euro betalen. De rest is voor rekening van Farys en Aquafin. Het is de bedoeling deze werken af te werken tegen eind 2020.