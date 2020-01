Heemkring Ter Palen viert met 45 jaar ook oprichter Petrus Servaes: “Hij was wandelende encyclopedie over onze gemeente” Ter Palen gaat in 2020 voor meer leden en grotere naambekendheid Nele Dooms

08 januari 2020

11u18 2 Buggenhout Het wordt een bijzonder jaar voor de Buggenhoutse Heemkring Ter Palen. Die bestaat exact 45 jaar. De vereniging wil in het jubileumjaar vooral oprichter Petrus Servaes vieren. “Het is dankzij hem dat er zoveel over de geschiedenis van de bosgemeente geweten is”, klinkt het. De verjaardag zien de heemkundigen ook als signaal voor een nieuw elan voor de vereniging: meer naambekenheid en meer leden zijn de ambities voor 2020.

Ooit opgestart in het gemeentehuis van Buggenhout, heeft Heemkring Ter Palen al jaren onderdak in het vroegere Kasteel van Opdorp, aan de Vekenstraat. De leden beseffen: er zijn maar weinig heemkringen die zo goed gehuisvest zijn als zij, met heel wat ruimte voor het uitgebreid archief en lokalen waar de reusachtige maquettes die Buggenhout in vervlogen jaren tonen tentoongesteld staan. Over één ding zijn ze het allemaal eens: Ter Palen en het succes ervan is te danken aan Petrus Servaes.

“Servaes wist alles van Buggenhout”, zegt Kris Van Den Berge van Ter Palen. “Hij was een wandelende encyclopedie. Er zaten zoveel informatie over de geschiedenis van onze gemeente en allerlei weetjes in zijn hoofd, dat indertijd beslist werd dat ervoor gezorgd moest worden dat dit allemaal bewaard zou blijven voor het nageslacht. Het was de aanzet voor de oprichting van Ter Palen. De man wist alles over Buggenhout en dankzij de heemkring is dat nu nog allemaal raadpleegbaar. Drie vierden van de publicaties kwamen er dankzij opzoekingen, archiefwerk en teksten van Petrus.”

Nieuwe publicaties

Servaes is ondertussen overleden, maar een vijftiental actieve leden van Ter Palen zetten zijn werk voort. “We zitten ondertussen aan de 175ste editie van ons tijdschrift en we zijn nog niet uitgeklapt”, zegt Ludo Cosyns. “Elke keer vinden we nog extra wetenswaardigheden over Buggenhout en de geschiedenis ervan. We zijn van plan om ook in de toekomst te blijven publiceren, vier tijdschriften per jaar. En in dit jubileumjaar werken we aan een extra uitgave rond de Vastenvoettocht. Die is ook al aan de 46ste editie toe, een sponsorwandeling typisch voor Buggenhout. We willen de ziel die erachter schuilt blootleggen.”

Maar er zitten bovendien ook nog wat boeken aan te komen. Bob Colpin werkt ondertussen al drie jaar aan een boek over de brandweer van Buggenhout. “Het einde is in zicht en de publicatie moet in 2020 een feit zijn”, zegt hij. Een jaar later, in 2021, willen Guido Van Hoey en Freddy De Bisschop de laatste hand leggen aan een gigantisch naslagwerk over de gemeentepolitiek in Buggenhout sinds 1796. “Alle politici die de revue passeerden, aangevuld met verwezenlijkingen en gebeurtenissen zullen er in staan”, klinkt het. “Al een jaar zijn we daarvoor opzoekingswerk aan het doen.”

Toekomstplannen

Het zit misschien niet meteen in de natuur van heemkundigen, die maar wat graag naar het verleden kijken, maar de bestuursleden van Ter Palen hebben ook ambitieuze toekomstplannen. “Willen we de vereniging wapenen voor de toekomst en het voortbestaan verzekeren, dan moeten er ook leden bijkomen”, zegt Van Den Berge. “Een lidmaatschap kost amper 12 euro per jaar, maar dat betekent wel gigantische steun voor het vele werk dat we hier verzetten. We moeten het allemaal rooien zonder subsidie en mensen verwachten vaak steun en hulp bij opzoeken van stambomen of andere info. We willen in de toekomst graag ook een jonger publiek bereiken en extra medewerkers zijn ook zeker welkom. Daarom hebben we ook een enquête gelanceerd om te peilen naar interesses, zodat we daar meer kunnen op inspelen. De ambitie is om onze naambekendheid nog te doen groeien. Ter Palen moet levendiger dan ooit worden.”