Heemkring Ter Palen in rouw na overlijden 95-jarige Anna Tilley: “Ze was ons levend geschiedenisboek” Nele Dooms

20 april 2020

10u03 12 Buggenhout Het coronavirus blijft slachtoffers maken. Buggenhout moet afscheid nemen van Anna Tilley. De dame zou deze zomer 96 jaar geworden zijn. Haar overlijden komt niet alleen bij familie hard aan, maar ook bij Heemkring Ter Palen van Buggenhout. “Ze was ons levend geschiedenisboek”, klinkt het daar. “Ze hield ervan haar herinneringen te delen.”

Anna Tilley zou deze zomer 96 jaar geworden zijn, maar daar heeft het coronavirus jammer genoeg een stokje voor gestoken. Door de hoge leeftijd en behorende ongemakken verbleef de dame al een tijdje in het woonzorgcentrum Heymeulen in Opstal. Ze werd er echter ziek en voorbije vrijdag werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Anna koos ervoor om niet meer aan de beademingsmachine gelegd te worden. Niet veel later kwam ze te overlijden.

Anna Tilley was al sinds de jaren tachtig medewerkster van Heemkring Ter Palen. “‘t Zijn vreemde tijden”, zeggen ze daar. “Het coronavirus dwingt ons om afscheid te nemen van Anna Tilley en dat is bijzonder droef nieuws. Ze was jarenlang van onschatbare waarde voor onze vereniging.”

“Ongelooflijk geheugen”

Het was indertijd Petrus Servaes, oprichter en voorzitter van Ter Palen, die Anna overtuigde ook lid te worden van de vereniging en zich ervoor in te zetten om de geschiedenis van Buggenhout mee te ontsluiten. “Je kan haar de secretaresse van Servaes noemen”, weet Ludo Cosijns van Ter Palen. “Veel Buggenhoutenaren hebben werk van haar in huis. Honderden en honderden kwartierstaten, die telkens een overzicht geven van voorouders, heeft zij getypt. Jaarboeken schreef ze op haar schrijfmachine. Elke vergadering was Anna op post, altijd even rustig, kalm en vol ijver, jarenlang. Maar bovenal had ze een ongelooflijk geheugen en kon ze putten uit herinneringen voor iedereen die informatie zocht over vervlogen jaren. Vooral van Opdorp wist ze heel veel. Zij kon bogen op veel kennis, ervaring en herinneringen die ze graag deelde, in artikels en bij wie er om vroeg. Ook van in het rusthuis bleef ze altijd heel veel interesse hebben in het wel en wee van onze heemkring.”

Anna was in haar professionele carrière ambtenaar bij het ministerie. Haar echtgenoot Charles De Sitter overleed vroegtijdig. Het echtpaar had twee kinderen. Die kregen in het ziekenhuis nog de kans om afscheid te nemen van hun moeder. De kleinkinderen konden dat digitaal. Anna had ook een kleinkind waar ze erg trots op was. Daarvan was een foto hét pronkstuk in haar kamer in het rusthuis. “Haar zachte vriendelijkheid zal ons voor altijd bijblijven”, klinkt het bij wie haar gekend heeft. Door de coronacrisis zal de begrafenis in heel beperkte kring plaatsvinden.