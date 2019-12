Hartelijk Opstal viert tien jaar Roparun Nele Dooms

02 december 2019

Met een ontvangst in het gemeentehuis van Buggenhout vierde de vereniging Hartelijk Opstal tien jaar Roparun in de bosgemeente. Elk jaar tijdens het Pinkstersweekend zorgen de vrijwilligers voor extra ambiance tijdens de doortocht van de Roparun door Opstal. Dat is een estafetteloop van Parijs tot Rotterdam om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker. “We zorgen er niet alleen voor dat huizen langs het parcours mooi versierd zijn en dat er op de site Patattenmolen allerlei optredens plaatsvinden”, zegt Dirk Stallaert van Hartelijk Opstal. “We zamelen met dit evenement ook geld in voor projecten tegen kanker. De voorbije tien jaar zijn alleszins voorbij gevlogen.” De vereniging liet in al die jaren heel wat activiteiten de revue passeren. “Huizen werden versierd met harten, bloemen, breiwerk, enzovoort. We hadden De Guidogezellen, de tractortroubadour en tal van muziekbands op bezoek”, klinkt het. “Er vonden streekbierlopen en barbecues plaats. En ooit vond tijdens de Roparun aan de Patattenmolen zelfs een huwelijksaanzoek plaats. Het is te veel om op te noemen, en we hopen er nog vele jaren bij te doen.”