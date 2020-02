Harmonieorkest Met Moed Vooruit bestaat 160 jaar en zet feestjaar in met bloeiende werking: “Iedereen voelt zich thuis, dankzij dat gezellig pintje drinken achteraf” Nele Dooms

19 februari 2020

11u55 0 Buggenhout 160 jaar heeft het Koninklijk Harmonieorkest Met Moed Vooruit van Opdorp op de teller staan, maar sleet zich er op het muziekgezelschap duidelijk nog niet op. Terwijl andere harmonieën het moeilijk hebben, vonden de jongste jaren ook veel jongeren de weg naar de Opdorpse muziekmaatschappij. “Dankzij de sfeer blijft iedereen plakken, ook bij dat pintje achteraf”, klinkt het. Het komende jubileumjaar staat vol van de feestactiviteiten.

Harmonieorkest Met Moed Vooruit vindt zijn oorsprong in het al eerder opgerichte Parafonenkoor van Opdorp. “In 1860 vonden toenmalige zangers van dat koor dat ze liever een instrument zouden spelen en ze begonnen een fanfare”, weet Ulrik Baeck. “Om een naam te vinden, kwamen ze vrij origineel uit de hoek. Nu nog altijd is Met Moed Vooruit een unieke naam voor een fanfare in Vlaanderen. Terwijl dit in het begin een klassiek fanfare was, evolueerde de muziekmaatschappij eind jaren tachtig tot een harmonie. Naast koperinstrumenten kwamen er dus ook klarinet en dwarsfluit bij.”

Met Moed Vooruit wist de voorbije jaren een vaste plaats in het culturele leven van de Opdorpse gemeenschap te veroveren. Dat de muzikanten talent in huis hebben, bewijst de klassering van de harmonie in de categorie “uitmuntendheid”. “Het is onze ambitie om goede muziek te maken, maar prioriteit is wel dat elke muzikant zich bij ons moet thuis voelen”, zegt Nele De Wolf. “Dit moet voor iedereen een hobby blijven, we zijn doorsnee muzikanten. De lat ligt hoog, maar de wil om het vooral plezant te houden nog hoger.”

Blijven plakken

En die strategie lijkt te werken: de voorbije jaren vonden weer steeds meer liefhebbers de weg naar de Opdorpse harmonie. “Niet dat het altijd zo over rozen is gegaan”, zegt dirigent Stijn De Raes. “Een tiental jaar geleden waren er wat moeilijkheden. Een wissel van dirigenten liep niet zo vlot, muzikanten haakten af. Maar de voorbije jaren raakten we weer helemaal op spoor. Maar dan vijftig muzikanten zijn lid, velen zelfs jongere mensen, dertigers. Wie komt blijft plakken en brengt vrienden mee. En ook die blijven plakken. Dat is onze sterke kant en dat hebben we te danken aan de goede sfeer in ons gezelschap. Dat pintje achteraf, met een gezellige babbel, doet veel.”

Met Moed Vooruit houdt er ook een startersorkest op na. “Daar beginnen de nieuwe muzikanten”, legt bestuurslid Frankie De Raes uit. “Ze worden er klaargestoomd om in de harmonie te spelen en krijgen bijvoorbeeld lessen samenspel. Velen komen hier terecht nadat ze een opleiding aan de academie volgden en toch verder willen blijven musiceren. Voor ons zorgt het voor nieuwe instroom.”

Feestjaar

De 160ste verjaardag wil het Harmonieorkest een heel jaar door vieren. Verschillende initiatieven staan daarvoor op stapel. Met Moed Vooruit zal daarvoor ook samenwerken met andere verenigingen. Een openingsconcert voor het jubileumjaar bijvoorbeeld zal samen verzorgd worden met de internationaal gerenommeerde Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Dat concert vindt plaats op vrijdag 6 maart in gemeenschapscentrum de Pit, aan de Platteput in Buggenhout, om 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 17 euro.

Samen met het openingsconcert lanceert Met Moed Vooruit ook een uniek aandenken aan het feestjaar: een set speelkaarten bedrukt met foto’s uit het heden en verleden van Opdorp. De afbeeldingen zijn van de harmonie zelf, maar ook oude postkaarten met historische gebouwen en specifieke zichten geven een beeld over hoe Opdorp vroeger was. Later volgen nog een tentoonstelling, een Primaveraconcert in de kerk van Opdorp, een educatief muziekproject in scholen en een slotconcert met Udo in december. Info: www.metmoedvooruitopdorp.be.