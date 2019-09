Handen in elkaar voor gezamenlijke zwerfvuilactie als start Handhavingsweek Nele Dooms

28 september 2019

16u13 0 Buggenhout Dirk Abbeloos en Jan Stevens, voorzitters van de gemeenteraden van Dendermonde en Buggenhout, en schepenen Nele Cleemput en Geert Hermans van Dendermonde en Buggenhout sloegen zaterdag de handen in elkaar voor een gezamenlijke zwerfvuilactie. Aanleiding is de Handhavingsweek, die maandag start. Dan komen er verhoogde controles op sluikstorten.

De Provincialebaan als de Mandekensstraat behoren zowel tot Buggenhout als Dendermonde. Daarom sloegen de vier politici de handen in elkaar om langs deze straten in de bermen het zwerfvuil op te ruimen. Dat leverde tegen het einde van de actie verschillende vuilzakken op. Bovendien werden alle rioolkolken op het traject voorzien van het opschrift “Hier Begint de Zee”, om mensen aan te manen niet zomaar vanalles in de riool te gooien.

“Met dit gezamenlijk initiatief willen we het begin van de Vlaamse handhavingsweek een extra dimensie geven”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “We zetten eerst in op sensibilisatie. ‘Eerst sensibiliseren, dan pas sanctioneren’ is het motto.Bij verscherpte controles zullen sluikstorters zeker aangesproken worden op hun gedrag.”

De Week van de Handhaving loopt van 30 september tot 6 oktober. Niet alleen de controles worden dan opgevoerd, overtreders die betrapt worden zullen ook beboet worden. “Maar positieve acties van burgers zullen dan weer beloond worden”, zegt schepen Nele Cleemput (CD&V). “We willen vooral dat burgers ervaren dat op het openbaar domein niet zomaar afval kan achtergelaten worden.”