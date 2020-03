Handelszaken krijgen grondstickers om afstand tussen klanten te bewaren Nele Dooms

29 maart 2020

14u27 4 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zorgt voor gratis grondstickers, die handelaars op de vloer van hun zaak kunnen plakken. Eigenaars van voedingszaken, apothekers en andere zaken die open mogen blijven, kunnen die gratis bij de gemeente bestellen.

De stickers zijn er in de vorm van witte bollen, en worden geleverd met een bijhorende vensteraffiche. “Elke anderhalve meter kan een grondsticker op de vloer geplakt worden om visueel duidelijk te maken welke afstand best gerespecteerd wordt tussen klanten, in het kader van de regels van social distancing tijdens deze coronacrisis”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “De witte grondstickers zijn overigens voor de veiligheid voorzien van een antisliplaag.”

Het Buggenhoutse gemeentebestuur zorgde op haar website ook voor een aparte rubriek, waarop ondernemingen en zelfstandigen alle info kunnen vinden die hen aanbelangt in deze coronaperiode. Bovendien werd de speciale rubriek ‘Buggenhout steunt’ in het leven geroepen. “Hier kan iedereen een overzicht vinden van alle mogelijke initiatieven op het vlak van thuisleveringen en afhaalmaaltijden”, zegt Hermans. “Wie zijn zaak graag mee in het rijtje ziet staan, kan de gegevens doorsturen naar ondernemen@buggenhout.be.” Ook de gratis grondstickers zijn via dit mailadres te verkrijgen.