Handelsvereniging Buggenhout Troef deelt pompoensoep uit Nele Dooms

23 oktober 2019

18u28 0

De handelsvereniging Buggenhout Troef pakt deze maand uit met een aantal herfstactiviteiten. Zo delen de aangesloten handelaars aanstaande zaterdag 26 oktober pompoensoep uit. Elke klant die bij één van de leden van Buggenhout Troef iets koopt, krijgt een bonnetje en kan daarmee een gratis tas soep krijgen. Die wordt zaterdag uitgedeeld tussen 11 en 16 uur aan Den Burger, in de Kerkstraat 87 in Buggenhout-centrum. Tot en met 31 oktober organiseert Buggenhout Troef ook een quiz. Bij de deelnemende handelszaken is een quizvraag te vinden in de etalage. Wie het goede antwoord indient, kan waardebonnen winnen.