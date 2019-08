Hammertime sluit reeks Zomerse Donderdagen af Nele Dooms

21 augustus 2019

Op het kerkplein van Buggenhout vindt aanstaande donderdag 22 augustus de laatste in een reeks Zomerse Donderdagen dit jaar plaats. Het is aan de coverband Hammertime om voor de nodige muziek en ambiance te zorgen. De muzikanten nemen het publiek mee terug in de tijd met wereldbekende hits uit de jaren negentig. Dat moet voor een flinke party met pompende beats zorgen. Achter de tapbar staan de leden van verenigingen ‘t Muziek en Judoclub Ippon, die met de opbrengst van de drankverkoop hun clubkas kunnen spijzen. Het optreden is gratis. Voor de gelegenheid wordt het kerkplein verkeersvrij gehouden. De Zomerse Donderdag start om 19 uur.